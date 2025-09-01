Dia do pagamento: quando será o quinto dia útil de setembro de 2025?

O quinto dia útil de setembro de 2025 será na próxima sexta-feira, 5. Esta é a data limite para pagamento do salário do trabalhador, de acordo com o artigo 459 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Neste mês de setembro, os primeiros cincos dias úteis acontecem da seguinte forma: - Primeiro dia útil: segunda-feira, 1º de setembro

- Segundo dia útil: terça-feira, 2 de setembro - Terceiro dia útil: quarta-feira, 3 de setembro - Quarto dia útil: quinta-feira, 4 de setembro - Quinto dia útil: sexta-feira, 5 de setembro

O Conselho Monetário Nacional, órgão vinculado ao Banco Central (BC), determina que os sábados são incluídos na contagem de dias úteis, mas domingos e feriados não. E se o salário atrasar? Se o seu salário não for depositado até o quinto dia útil, o primeiro passo é procurar o setor de recursos humanos da sua empresa para entender o motivo do atraso.

Caso o problema persista, você pode buscar apoio jurídico. O atraso no pagamento do salário é uma infração às normas da CLT, e pode gerar juros, multa e outras penalidades para o empregador. E os bancos? Para os bancos, a situação é um pouco diferente. Apesar de o sábado ser um dia útil para o pagamento de salários, este dia não é válido para o processamento de pagamentos e compensações bancárias, que só são efetivadas de segunda-feira a sexta-feira.