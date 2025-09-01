B3 e Tesouro lançam campanha com meme 'Nazaré Confusa' para simplificar acesso a investimentos

A campanha tem como estrela a atriz Renata Sorrah, conhecida, entre outros trabalhos, pela novela Senhora do Destino , da TV Globo. O papel popularizou a atriz, sobretudo entre os mais jovens, com o meme "Nazaré Confusa", e por isso ela foi escolhida para estrelar o vídeo da campanha. De acordo com a B3, a peça produzida será veiculada em TV aberta, mídia digital e nas redes sociais a partir desta segunda.

A B3 e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) lançaram nesta segunda-feira, 1º de setembro, em São Paulo, uma campanha para incentivar os brasileiros a investirem no Tesouro Direto. Com o mote "O investimento que todo brasileiro entende", a iniciativa quer aproximar ainda mais o público do universo dos investimentos, reforçando a simplicidade, segurança e acessibilidade do produto.

Na cerimônia, que aconteceu na sede da B3, em São Paulo, o CEO da B3, Gilson Finkelstein, destacou que a campanha se insere em um movimento para ampliar e popularizar o acesso aos investimentos no País. Segundo ele, trata-se de uma "linguagem leve e divertida" para reforçar que "investir é para todos".

O CEO da B3 também mencionou que o Tesouro Direto bateu recentemente a marca de 3 milhões de investidores e que a meta é ampliar cada vez mais esse acesso.

O secretário do Tesouro, Rogério Ceron, que também esteve no evento, frisou que a STN trabalha em um planejamento de longo prazo para atrair cada vez mais brasileiros para o Tesouro Direto, e que é importante contar com uma linguagem simples e acessível. "O que queremos é dar essa dignidade mínima a todos os brasileiros, que eles possam, primeiro, ter acesso a conhecimento e fazer as suas escolhas conscientes. Cada um é livre para fazer as suas escolhas, mas que ele não seja induzido ao erro e faça a sua escolha consciente", disse.

Segundo Ceron, a marca de 3 milhões de investidores no Tesouro Direto é expressiva, mas é possível "fazer muito mais". "Queremos transformar e criar uma nova geração de brasileiros muito mais conscientes, que guardam recursos para sua poupança de longo prazo, para uma aposentadoria digna, pagar a faculdade do filho e ter uma reserva de emergência. E quando for se endividar, saber escolher a melhor opção de crédito. Então 100% das famílias brasileiras deveriam ter acesso a isso. E esse é o nosso objetivo", destacou.