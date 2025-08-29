Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Spirit Airlines entra com pedido de falência pela segunda vez em menos de 1 ano

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Spirit Airlines entrou com pedido de falência pela segunda vez em um ano, após uma reorganização anterior não conseguir colocá-la em uma base financeira estável. A companhia aérea de baixo custo disse nesta sexta-feira que precisa cortar gastos e fazer mudanças drásticas em seus negócios, enquanto enfrenta a demanda decrescente por viagens e desafios ao modelo de negócios.

A Spirit continuará voando e vendendo passagens durante o processo de falência. Ela fez o pedido de recuperação judicial no tribunal de falências do Distrito Sul de Nova York.

A empresa havia entrado com pedido de recuperação judicial em novembro passado, após várias tentativas fracassadas de fusão com outras companhias aéreas.

A Spirit também não renegociou seus contratos de leasing de aeronaves durante o processo anterior, deixando a companhia presa a altos custos, além de seu fardo restante de mais de US$ 2 bilhões em dívidas. A nova equipe de gestão, nomeada como parte da reestruturação anterior, determinou que a empresa precisa de outro processo de recuperação judicial.

A falência pode abrir mais uma oportunidade para uma fusão com a Frontier. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

