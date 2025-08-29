PLOA 2026 prevê alta de 6,4% no Novo PAC e de 15,6% na complementação do Fundeb

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 prevê R$ 52,9 bilhões para o Novo PAC, um aumento de 6,4% em relação aos R$ 49,7 bilhões previstos para este ano. Já a complementação da União ao Fundeb passará de R$ 60,5 bilhões em 2025 para R$ 70,0 bilhões em 2026, alta de 15,6%.

Para o piso constitucional da Saúde, a dotação sobe de R$ 227,6 bilhões em 2025 para R$ 245,5 bilhões, alta de 7,9%. Na Educação, o mínimo passa de R$ 123,0 bilhões para R$ 133,7 bilhões, avanço de 8,7%.