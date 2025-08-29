Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Morgan Stanley diz estar 'ativamente engajado' com Fed para definir capital de estresse final

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
O Morgan Stanley afirmou que permanece "ativamente engajado" com o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para alcançar um requisito final de capital no âmbito do colchão de capital de estresse antes da data efetiva de 1º de outubro de 2025, determinada pelo BC. Em comunicado, o banco informou que o Fed continuava revisando o pedido do Morgan Stanley para um ajuste para baixo desse parâmetro.

O anúncio ocorre em meio ao anúncio pelo Fed de exigências finais de capital individual para grandes bancos americanos. O banco central manteve a exigência mínima em 4,5% para todas as instituições e fixou o stress capital buffer em pelo menos 2,5%, de acordo com os testes de estresse anuais.

Enquanto pares como Bank of America (BofA), Citigroup e JPMorgan Chase já tiveram suas exigências finais publicadas, o caso do Morgan Stanley permanece em aberto. Segundo o Fed, a decisão sobre o pedido de reconsideração da instituição será anunciada até 30 de setembro.

EUA

