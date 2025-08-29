Marvell Technology reverte prejuízo e tem lucro de US$ 194,8 milhões

A receita líquida da fabricante de semicondutores teve alta anual de 58% no trimestre, a US$ 2,01 bilhões, também praticamente em linha com o consenso da FactSet.

A Marvell Technology teve lucro líquido de US$ 194,8 milhões no segundo trimestre de 2025, revertendo prejuízo de US$ 193,3 milhões registrado em igual período do ano passado, conforme balanço divulgado na quinta-feira, 28. Ajustado, o lucro por ação foi de US$ 0,67, em linha com o esperado pelo consenso de analistas consultados pela FactSet.

O CEO da Marvell, Matt Murphy, atribuiu o resultado a forte demanda por inteligência artificial (IA), afirmando que a atividade do setor de customização de designs em IA está no nível "mais alto da história" da empresa. Murphy projetou continuidade do crescimento no terceiro trimestre, acompanhado por expansão da margem operacional e do lucro por ação.

A empresa projeta receita líquida de US$ 2,06 bilhões no terceiro trimestre, com margem de erro de 5% para mais ou para menos. A Marvell também espera lucro ajustado por ação de US$ 0,74 no próximo trimestre, com US$ 0,05 para mais ou menos.

Analista da Benchmark, Cody Acree classificou os resultados e as projeções da Marvell como "desapontadores", prevendo que a empresa continuará com dificuldades para diminuir seus estoques e aumentar a competitividade, sem um catalisador claro de crescimento no curto prazo.

*Com informações da Dow Jones Newswires