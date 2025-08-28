Empresa investirá R$ 102 milhões para condomínio logístico em Fortaleza

Companhia já tem uma estrutura em Itaitinga, no 4º Anel Viário / Crédito: FCO FONTENELE

A empresa LOG investirá R$ 102 milhões para implementar um novo condomínio logístico em Fortaleza, com previsão de entrega para dezembro de 2027. Ao todo, a área bruta locável será de 47,6 mil m². Porém, a companhia já possui outro projeto na Região Metropolitana, em Itaitinga, com a participação no mercado da Capital em torno de 56% para o setor.

Completando a lista, Maceió terá um complexo com 43,9 mil m² de ABL, investimento de R$ 97 milhões e entrega em dezembro de 2026. Além dos cinco empreendimentos já confirmados, a LOG também anunciou seus primeiros galpões em outras duas capitais da Região. Em Teresina, o projeto está em fase de aprovação e a obra de 48 mil m² deve receber sinal verde ainda neste ano, num investimento de cerca de R$ 100 milhões.