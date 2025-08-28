Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dona da Keeta, Meituan vê tombo no lucro após 'competição irracional' na China

O lucro da Meituan despencou no segundo trimestre, após a gigante chinesa de entrega de comida enfrentar o que caracterizou de "competição irracional" iniciada no período. No segundo trimestre encerrado em 30 de junho, o lucro da empresa totalizou 365,3 milhões de yuans, equivalente a US$ 51,1 milhões, o que representou uma queda de 97% no comparativo anual, de acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 28.

Com sede em Pequim, a companhia viu seu faturamento crescer 11,7%, a 91,84 bilhões de yuans.

Entre as empresas que competem com a Meituan estão a Alibaba Group e a plataforma de comércio eletrônico JD.com.

A empresa afirmou que a "concorrência irracional" no setor de entrega de alimentos fez com que o lucro operacional do seu principal segmento de comércio local caísse 76%, mesmo com o aumento da receita no trimestre.

"Apesar da intensificação da concorrência, nosso negócio de entrega sob demanda consolidou sua posição de mercado no segundo trimestre", afirmou a companhia em balanço. "Mantivemos o compromisso de cultivar um ecossistema saudável, oferecendo qualidade de serviço e experiência superior ao consumidor."

A Meituan se prepara para entrar no Brasil por meio da Keeta, sua marca internacional, em meio a notícias sobre disputa com a 99Food no país.

