Todos os 5 grandes setores registraram saldos positivos em julho no Caged

Todos os cinco grandes setores acompanhados pelo Ministério do Trabalho e Emprego tiveram criação líquida de empregos em julho, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira, 27.

O setor de serviços teve a criação mais expressiva, com 50.159 novos postos de trabalho formal. É o equivalente a 38,6% do saldo do Caged no mês, positivo em 129.775 vagas. O resultado geral ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 135 mil.