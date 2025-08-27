Ibovespa patina em manhã de poucas referências

O Índice Bovespa oscila entre margens bastante estreitas na manhã desta quarta-feira, 27, alternando pequenas altas e baixas, em mais um dia de poucas referências para os investidores.

"O cenário político está até controlado, sem grandes surpresas recentemente, sem nenhum avanço na relação do Brasil com os Estados Unidos... Mas isso não quer dizer que não possa haver alguma reviravolta durante a semana, que volte a trazer volatilidade", disse Pedro Moreira, sócio da One Investimentos.