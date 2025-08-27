Estoque total de crédito sobe 0,4% em julho ante junho, para R$ 6,716 trilhões, revela BC

O saldo das operações de crédito do sistema financeiro aumentou 0,4% entre junho e julho, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 27. O estoque atingiu R$ 6,716 trilhões, uma alta de 10,7% no acumulado de 12 meses. O saldo para pessoas físicas avançou 0,6% em julho e 11,5% em 12 meses.

Para empresas, cedeu 0,1% no mês, mas ainda com alta de 9,5% em 12 meses. O estoque de crédito livre aumentou 0,7% em julho. O do crédito direcionado, com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e poupança, subiu 0,2% na mesma comparação. Entre os recursos livres, os saldos para pessoas físicas avançaram 0,1%. Para pessoas físicas, recuaram 0,1%. O total de operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) passou de 54,6% em junho para 54,5% em julho.

Habitação e veículos O estoque das operações de crédito direcionado para habitação no segmento pessoa física cresceu 0,9% em julho, na comparação com junho, informou o Banco Central. O saldo atingiu R$ 1,244 trilhão, uma alta de 12,0% em 12 meses. O estoque de operações de crédito livre para compra de veículos por pessoa física cresceu 1,4% em junho, para R$ 372,104 bilhões. No acumulado de 12 meses, sobe 15,9%.

Setores O saldo de crédito para as empresas do setor agropecuário subiu 0,7% em julho, na comparação com junho, para R$ 54,110 bilhões, informou o Banco Central. Em 12 meses, teve alta de 2,2%. O saldo para a indústria recuou 0,3%, para R$ 956,434 bilhões, e tem alta de 8,0% em 12 meses.

O montante destinado ao setor de serviços cedeu 0,4%, para R$ 1,540 trilhão. No acumulado de 12 meses, subiu 10,8%. O saldo do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados ("outros") aumentou 32,4%, para R$ 7,474 bilhões. Em 12 meses, avançou 64,1%. BNDES