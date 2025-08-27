Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar sobe puxado por exterior, mas perde força com melhora do petróleo

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O dólar está rodando perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 27, com viés de alta, em meio ao ensaio de melhora do petróleo e queda do minério de ferro na China. Pesam nos ajustes iniciais também a valorização generalizada da divisa americana e a queda do lucro industrial da China em julho. A ameaça à independência do Fed com a tentativa de demissão de Lisa Cook por Donald Trump segue no foco, mas é ponderada pelos analistas porque depende de um longo processo legal, o que reduz o impacto imediato.

Nos juros, a curva de taxas futuras oscila próxima da estabilidade. Investidores aguardam os dados do Caged de julho (14h30) e a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no 33º Congresso & ExpoFenabrave (14h).

As concessões de crédito livre dos bancos aumentaram 0,5% em julho, na comparação com junho, para R$ 571,4 bilhões, sem ajustes sazonais, informou o BC. Em 12 meses, crescem 12,8%.

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) recuou 4,4 pontos na passagem de julho para agosto, encerrando o mês em 90,4 pontos, a maior queda para um mês desde o período da pandemia, conforme informou a FGV.

O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) do BC avaliou, em ata publicada nesta quarta-feira, que a política macroprudencial neutra segue adequada ao atual momento. Na semana passada, o colegiado manteve o Adicional Contracíclico de Capital Principal do Brasil em 0%.

Um estudo encomendado pela Amcham Brasil e pela Britcham aponta que a cobrança de 10% de IR na fonte sobre lucros e dividendos enviados ao exterior, prevista no PL 1.087/2025, terá impacto pequeno, mas negativo na atividade econômica. A medida, que pode entrar em vigor em 2026, deve gerar R$ 8,9 bilhões em arrecadação, segundo o governo.

No exterior, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que a diretora do Fed Lisa Cook não disse que não cometeu fraude hipotecária. "Ela só diz que Trump não pode demiti-la".

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países da OCDE cresceu 0,4% no segundo trimestre de 2025 ante os três meses anteriores, quando houve expansão de 0,1%, segundo a OCDE.

