Bessent: Cook não disse que não cometeu fraude hipotecária; só diz que Trump não pode demiti-la

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, admitiu, em relação à medida do presidente americano, Donald Trump, de demitir a diretora do Federal Reserve (Fed) Lisa Cook, que existem pessoas que acreditam que o republicano está interferindo no BC, em entrevista para a Fox Business, nesta quarta-feira (27).

No entanto, segundo ele, o presidente está tentando garantir que qualquer pessoa que sirva o mandato do Fed tenha a confiança das pessoas. "Cook não disse que não cometeu fraude hipotecária. Ela só diz que Trump não pode demiti-la", afirmou.