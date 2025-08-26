Rui Costa: governo ficará consolidado como o que fez investimentos em rodovias e mais leilões

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai ficar marcado como a gestão que mais fez investimentos em rodovias e também o que fez o maior número de leilões de concessões rodoviárias. As falas foram feitas na abertura da reunião ministerial que está sendo realizada nesta terça-feira, 26.

Em uma longa apresentação inicial, Rui Costa apontou realizações do governo em diferentes setores.