Rui Costa anuncia nova ação do Minha Casa Minha Vida com investimentos de R$ 30 bi até 2026

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que será lançado nas próximas semanas o programa de Melhoria Habitacional do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), já aprovado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com investimento previsto de R$ 30 bilhões até 2026. A declaração foi feita na abertura da reunião ministerial em Brasília. Costa acrescentou que o financiamento habitacional com recursos da poupança será ampliado, com incremento de R$ 150 bilhões até 2026 para reforçar contratações e entregas de moradias.

Até o momento, segundo ele, já foram contratadas e entregues 705 mil unidades nessa modalidade. Durante sua apresentação, o ministro destacou as metas do governo alcançadas pelo MCMV até o momento. Segundo os dados, já foram contratadas 1,7 milhão de moradias, com 1,38 milhão entregues, e a previsão é alcançar três milhões de unidades contratadas até 2026. O ministro também citou que o MCMV Classe Média, lançado em junho de 2025, já conta com 9 mil moradias contratadas e totalizará 27 mil contratos este ano.

Ele disse ainda que, apesar da taxa básica de juros em 15%, o Brasil tem mostrado resiliência e força econômica. Elogiou também a determinação dos empresários e do presidente, por meio dos bancos públicos, de continuar acreditando no País. Costa também comentou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa R$ 1,7 trilhão de recursos. "Fizemos recorte do que está orçado para 2026 e dá R$ 1,3 trilhão. Deste valor, já foram executados financeiramente R$ 818 bilhões", comentou.

Programa Gás do Povo O ministro ainda afirmou que o presidente Lula provavelmente vai formalizar na próxima semana o programa "Gás do Povo", que vai garantir acesso ao botijão de gás a 15 milhões de famílias (46 milhões de brasileiros) de baixa renda. Durante sua fala, o ministro citou diversas ações do governo em prol da população brasileira, como o "Luz Para Todos", o programa educacional Pé-de-Meia e o programa "Crédito do Trabalhador".