Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rui Costa anuncia nova ação do Minha Casa Minha Vida com investimentos de R$ 30 bi até 2026

Rui Costa anuncia nova ação do Minha Casa Minha Vida com investimentos de R$ 30 bi até 2026

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que será lançado nas próximas semanas o programa de Melhoria Habitacional do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), já aprovado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com investimento previsto de R$ 30 bilhões até 2026. A declaração foi feita na abertura da reunião ministerial em Brasília.

Costa acrescentou que o financiamento habitacional com recursos da poupança será ampliado, com incremento de R$ 150 bilhões até 2026 para reforçar contratações e entregas de moradias.

Até o momento, segundo ele, já foram contratadas e entregues 705 mil unidades nessa modalidade.

Durante sua apresentação, o ministro destacou as metas do governo alcançadas pelo MCMV até o momento.

Segundo os dados, já foram contratadas 1,7 milhão de moradias, com 1,38 milhão entregues, e a previsão é alcançar três milhões de unidades contratadas até 2026.

O ministro também citou que o MCMV Classe Média, lançado em junho de 2025, já conta com 9 mil moradias contratadas e totalizará 27 mil contratos este ano.

Ele disse ainda que, apesar da taxa básica de juros em 15%, o Brasil tem mostrado resiliência e força econômica.

Elogiou também a determinação dos empresários e do presidente, por meio dos bancos públicos, de continuar acreditando no País.

Costa também comentou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) representa R$ 1,7 trilhão de recursos. "Fizemos recorte do que está orçado para 2026 e dá R$ 1,3 trilhão. Deste valor, já foram executados financeiramente R$ 818 bilhões", comentou.

Programa Gás do Povo

O ministro ainda afirmou que o presidente Lula provavelmente vai formalizar na próxima semana o programa "Gás do Povo", que vai garantir acesso ao botijão de gás a 15 milhões de famílias (46 milhões de brasileiros) de baixa renda.

Durante sua fala, o ministro citou diversas ações do governo em prol da população brasileira, como o "Luz Para Todos", o programa educacional Pé-de-Meia e o programa "Crédito do Trabalhador".

Costa também citou os resultados econômicos, como a queda do desemprego e o crescimento do rendimento do trabalho mensal médio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar