Remessa de lucros e dividendos soma US$ 4,713 bilhões em julho, afirma BC

A rubrica de lucros e dividendos no balanço de pagamentos teve déficit de US$ 4,713 bilhões em julho, informou o Banco Central. Em julho de 2024, os lucros e dividendos tiveram saldo negativo de US$ 3,179 bilhões. O BC divulgou nesta terça-feira (26) as estatísticas das contas externas de julho

As despesas com juros externos somaram US$ 4,194 bilhões no mês passado, contra US$ 4,389 bilhões em igual período de 2024. No acumulado do ano até julho, a rubrica de lucros e dividendos está negativa em US$ 26,587 bilhões, enquanto a dos gastos com o serviço da dívida está negativa em US$ 16,923 bilhões.