IPC-S tem decréscimo em todas as 7 capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de agosto

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) teve decréscimos em todas as sete capitais pesquisadas na terceira quadrissemana de agosto, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 26. O índice como um todo saiu de alta de 0,09% para queda de 0,13%, na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de agosto.

A menor taxa de variação foi observada em Recife (-0,60%), refletindo principalmente dos preços de passagem aérea (-19,25%). Na segunda quadrissemana, os preços na capital pernambucana haviam recuado 0,22%.