IPC-Fipe sobe 0,10% na 3ª quadrissemana de agosto, após alta de 0,09% na prévia anterior

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,10% na terceira quadrissemana de agosto, em leve aceleração após o ganho de 0,09% verificado na segunda quadrissemana deste mês, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira, 26.

Na terceira prévia de agosto, dois dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento de uma quadrissemana para a outra: Habitação (de 0,32% na segunda quadrissemana a 0,26% na terceira) e Educação (de 0,30% a 0,07%). Transportes ampliou a deflação no período (de -0,15% a -0,47%)