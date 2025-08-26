Governo intensifica diálogo com China, Europa e mundo árabe par abrir mercados, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta terça-feira, 26, que o governo está respondendo com um conjunto de ações ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil. Entre os itens, disse que o Executivo está ajudando "fortemente" na abertura de novos mercados para as exportações brasileiras. As falas foram feitas na abertura da reunião ministerial.

"Queremos que o Brasil diversifique ainda mais suas exportações e diminua sua exposição às intempéries americanas", afirmou Rui Costa.