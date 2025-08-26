Emirados Árabes Unidos abrem mercado para aves vivas ornamentais do Brasil

O Brasil poderá exportar aves vivas para os Emirados Árabes Unidos, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O aval ocorreu após a conclusão de negociação sanitária entre os países.

O acordo contempla espécies avícolas para fins ornamentais, conservação em zoológicos e outros usos e não inclui aves destinadas ao abate comercial e à produção de ovos para consumo, esclarecem as pastas.