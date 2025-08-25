Selic no fim de 2025 continua em 15%, aponta Focus; a de 2026 segue em 12,50%

No seu comunicado, o Copom afirmou que a incerteza demanda "cautela" na condução da política monetária. E informou que antecipa uma "continuação na interrupção do ciclo de alta de juros", para avaliar se a manutenção da Selic em 15,0% por período "bastante prolongado" é suficiente para fazer a inflação convergir à meta.

A mediana do relatório Focus para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15% pela nona semana consecutiva, após o Comitê de Política Monetária (Copom) ter mantido os juros neste nível na mais recente reunião, em 30 de julho.

"O Comitê enfatiza que seguirá vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado", disse o Copom.

Considerando apenas as 65 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também se manteve em 15%.

A mediana para a Selic no fim de 2026 permaneceu em 12,50% pela 30ª semana consecutiva. Levando em conta apenas as 63 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa intermediária caiu para 12,38%.

A projeção para o fim de 2027 continuou em 10,50% pela 28ª semana seguida. A mediana para a Selic no fim de 2028 se manteve em 10% pela 35ª semana consecutiva.