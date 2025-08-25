Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na China, índice de blue chips fecha no maior nível desde julho de 2022, com bom humor na Ásia

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O índice CSI 300, que reúne ações blue chips dos mercados da China continental, fechou nesta segunda-feira, 25, no maior nível em mais de três anos.

A sessão foi marcada por generalizado bom humor na Ásia, que ecoou o rali da última sexta-feira (22) em Wall Street, depois que o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, acenou para possível retomada dos cortes de juros. A escalada de papéis do setor imobiliário chinês também turbinou os negócios.

No fechamento, o CSI 300 saltou 2,08%, a 4.469,22 pontos, maior pontuação desde 8 de julho de 2022.

China

