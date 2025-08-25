Justiça de SP autoriza e donos da Camisaria Colombo são soltos

Os irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, foram soltos na manhã desta segunda-feira, 25, com autorização da Justiça de São Paulo. A informação foi confirmada pelas defesas. Os empresários são investigados por um golpe digital de R$ 21 milhões no PagSeguro. Eles negam envolvimento nas fraudes.

Álvaro e Paulo haviam presos na quinta-feira, 21, na Operação Fractal, da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo. O delegado Maicon Richard de Moraes, que conduz a investigação, não pediu a prorrogação das prisões temporárias nem a conversão em preventivas. Os empresários passaram os últimos dias na delegacia e não chegaram a ser transferidos ao presídio. O juiz Fernando Deroma de Mello, da 1ª. Vara de Crimes Tributários de São Paulo, já havia informado que a revogação das prisões seria imediata, sem necessidade de nova deliberação judicial, caso o delegado não considerasse necessário prorrogá-las. Golpe digital

Os investigadores suspeitam da participação dos irmãos em fraudes digitais que permitiram transferências sem saldo, o que teria gerado um prejuízo milionário ao PagSeguro. A fintech narrou que a empresa BS Capital usou as credenciais de acesso e transferiu R$ 26 milhões das contas de suas filiais para uma conta central, sem que houvesse dinheiro para compensar as transações. As movimentações ocorreram entre 1 e 20 de outubro de 2024. Foram 2.696 transferências. Em seguida, a BS Capital transferiu R$ 34,5 milhões da conta matriz que mantinha no PagSeguro para contas bancárias de titularidade da empresa em outros bancos e instituições financeiras. O PagSeguro só identificou as fraudes quando o dinheiro já havia saído de seus sistemas.

A BS Capital está registrada no nome de Bruno Gomes de Souza. No entanto, segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf se apresentou como representante da empresa em uma reunião, em novembro de 2024, na sede da fintech, em São Paulo. Imagens das câmeras de segurança e do reconhecimento facial das catracas do edifício registaram a chegada e a saída do empresário. Segundo o PagSeguro, Paulo Jabur Maluf "não negou o ocorrido, se apresentou como o responsável pela BS Capital", e admitiu ter usado o dinheiro para "pagamento de terceiros". Os advogados Daniel Bialski, Bruno Borragine, Luis Felipe D'Aloia, Gustavo Alvares Cruz, Danielly Casteluci Oliveira e André Bialski, que representam o empresário, negam que ele tenha praticado qualquer tipo de fraude. Sustentam ainda que ele explicou em depoimento a natureza das operações financeiras investigadas.

"Paulo se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial para esclarecer todas as transações e o mal-entendido que gerou a adoção da medida excepcional, de modo que a sua liberdade foi restabelecida", diz a defesa. O advogado Victor Waquil Nasralla, que representa Álvaro, afirma que o empresário foi liberado após "ampla e irrestrita cooperação" com as autoridades. COM A PALAVRA, A DEFESA DE ÁLVARO