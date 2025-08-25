Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Índice de atividade nacional dos EUA cai a -0,19 em julho, aponta Fed de Chicago

Índice de atividade nacional dos EUA cai a -0,19 em julho, aponta Fed de Chicago

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O índice de atividade nacional dos Estados Unidos elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago caiu para -0,19 em julho, ante -0,18 em junho, segundo pesquisa divulgada pela instituição nesta segunda-feira, 25. O dado de junho foi revisado para baixo, de -0,10 originalmente. O resultado inferior a zero, no entanto, significa que a economia americana segue se expandindo abaixo da média histórica. A média móvel trimestral do índice subiu de -0,26 em junho (dado revisado) para -0,18 em julho.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar