Sem independência, bancos centrais são disfuncionais, diz Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou mais cedo que os bancos centrais ficam disfuncionais caso não possuam independência respeitada e garantida pelos governos.

"A independência de qualquer banco central é extremamente importante. Temos que prestar contas, reportar e responder a todas as perguntas do Congresso dos Estados Unidos ou do Parlamento Europeu, no meu caso", disse a banqueira central, durante entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da emissora de TV norte-americana Fox News.