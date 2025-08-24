Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem independência, bancos centrais são disfuncionais, diz Lagarde

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou mais cedo que os bancos centrais ficam disfuncionais caso não possuam independência respeitada e garantida pelos governos.

"A independência de qualquer banco central é extremamente importante. Temos que prestar contas, reportar e responder a todas as perguntas do Congresso dos Estados Unidos ou do Parlamento Europeu, no meu caso", disse a banqueira central, durante entrevista ao programa Sunday Morning Futures, da emissora de TV norte-americana Fox News.

Segundo Lagarde, durante seu mandato à frente do Fundo Monetário Internacional (FMU), entre 2011 e 2019, viu o que ocorre quando a independência de um banco central é ameaçada. "Eles fazem coisas que não deveriam. Isso traz disrupção e instabilidade, se não coisa pior", afirmou.

