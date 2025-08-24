Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pesquisa revela que mais empresas reduzirão as contratações no 2º semestre nos EUA

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

Um em cada cinco empregadores norte-americanos pesquisados pelo Conference Board planeja reduzir as contratações no segundo semestre de 2025, quase o dobro da taxa de empresas que previram reduzir o número de contratações no mesmo período do ano passado.

O último relatório do grupo marca o segundo ano consecutivo em que muitos diretores de recursos humanos entrevistados planejavam reduzir o número de novas contratações.

A última vez que os executivos se mostraram otimistas em relação às contratações foi no segundo trimestre de 2023, quando mais da metade esperava aumentar o número de funcionários, de acordo com pesquisas anteriores do Conference Board, que conta com mais de 1.000 empresas públicas e privadas como membros.

Desde então, o otimismo tem diminuído constantemente.

A Novo Nordisk, empresa por trás dos medicamentos de sucesso Ozempic e Wegovy, anunciou na quarta-feira que suspenderia as contratações em áreas não críticas, na tentativa de se defender da concorrência de versões falsificadas de seus medicamentos. A Meta Platforms, que vinha realizando uma onda de contratações de profissionais de IA, está suspendendo essa iniciativa.

A empresa de recrutamento GEE Group citou o congelamento de contratações como um obstáculo para seus negócios, e a AMN Healthcare afirmou que o congelamento de contratações em hospitais estava desacelerando seus negócios de recrutamento de médicos, de acordo com a empresa de pesquisa AlphaSense. Fonte: Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

EUA empresas

