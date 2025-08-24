Gasolina e etanol recuam no CE, mas preço segue entre os mais caros do Brasil

Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 16 e 23 de agosto / Crédito: FERNANDA BARROS

O preço da gasolina e do etanol no Ceará recuou em relação a primeira semana de agosto. No entanto, os combustíveis continuam entre os mais caros do Brasil. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados entre os dias 16 e 23 de agosto. Confira mais abaixo os valores da gasolina nos estados brasileiros.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No caso da gasolina, o custo médio saiu de R$ 6,43 para R$ 6,35 na comparação com a semana de 27 de julho a 2 de agosto. Com isso, o Estado possui o terceiro maior valor do Nordeste e o décimo do Brasil. Na Região, só ficou abaixo de Sergipe (R$ 6,64) e Rio Grande do Norte (R$ 6,36). Conforme a pesquisa, o preço mais em conta do litro encontrado no Estado foi de R$ 5,59 e o mais alto de R$ 6,75. No total, 120 postos de combustíveis foram analisados. Já Fortaleza obteve um valor levemente acima, de R$ 6,37. O município com o menor custo do combustível no Ceará é Quixadá (R$ 5,90). Em seguida, aparece Caucaia (R$ 6,14).

Ao passo que Itapipoca está com o montante mais elevado do Estado, com R$ 6,73 por litro, entre as oito cidades visitadas pela ANP. Tanto Fortaleza quanto o Ceará detêm preços acima da média regional do Nordeste, cuja quantia cobrada por litro está em R$ 6,21. No Brasil, o número chega a R$ 6,19. Por outro lado, o etanol hidratado obteve uma queda mais brusca no Ceará. Na primeira semana de agosto, o combustível custava R$ 5,27, caindo para R$ 5,06 entre os dias 16 e 23 deste mês.

Contudo, a quantia é ainda a segunda mais alta do Nordeste e a sexta do Brasil. Em Fortaleza, o valor está em R$ 5,09. A média regional é de R$ 4,75 e a nacional de R$ 4,17. Veja os preços médios da gasolina pelo Brasil Acre: R$ 7,56

Amazonas: R$ 7,03

Roraima: R$ 6,95



Sergipe: R$ 6,64



Rondônia: R$ 6,59



Tocantins: R$ 6,59

Distrito Federal: R$ 6,51



Paraná: R$ 6,49



Rio Grande do Norte: R$ 6,36



Ceará: R$ 6,35



Pernambuco: R$ 6,35



Santa Catarina: R$ 6,35



Mato Grosso: R$ 6,29



Pará: R$ 6,24



Bahia: R$ 6,21



Alagoas: R$ 6,21



Goiás: R$ 6,16



Minas Gerais: R$ 6,09



Rio de Janeiro: R$ 6,04



São Paulo: R$ 6,04



Paraíba: R$ 6,04



Espírito Santo: R$ 6,03



Rio Grande do Sul: R$ 6,02



Amapá: R$ 5,99



Mato Grosso do Sul: R$ 5,95



Maranhão: R$ 5,94



Piauí: R$ 5,81 Outros combustíveis

No levantamento da ANP, também foi divulgado que o montante médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 5,15 tanto na Capital quanto no Estado. No Brasil, a quantia ficou em R$ 4,53/L e, no Nordeste, de R$ 4,61/L. Além disso, o preço médio do diesel está em R$ 6,07 no Ceará. Já o diesel S10 ficou em R$ 5,87. Em Fortaleza, o valor é de R$ 5,81 para o primeiro, enquanto o segundo não foi divulgado.