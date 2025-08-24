Com nova fábrica, Dengo escala apoio a produtores de cacau da BA e caminha para o lucro

Fundada com o propósito de unir impacto socioambiental e qualidade, a marca de chocolates Dengo ganhou escala e está prestes a mudar de patamar. A empresa está investindo R$ 100 milhões na segunda unidade de produção em Itapecerica da Serra (SP) e vai quintuplicar a capacidade de abrir lojas a partir de 2026. A ampliação não significa deixar para trás os seus princípios, que estão em sintonia com a agenda climática e ganharam os holofotes de consumidores, empresários e poder público especialmente neste ano em que o Brasil sedia a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30). Paradoxalmente, a Dengo foi criada com a ideia de que o mundo não precisa de mais marcas de chocolate, a menos que elas tragam um modelo de impacto positivo para produtores, planeta e consumidores. "Ou se criava um negócio que tivesse um modelo de impacto socioambiental por trás, que fizesse bem para o produtor, para o planeta e para o consumidor, resultando num produto de muita qualidade, ou não faria sentido", conta a diretora de marketing da empresa, Renata Lamarco.

A fábrica atualmente fica em Santo Amaro, na cidade de São Paulo, e atende 54 unidades: 52 no Brasil e 2 em Paris, na França. Com a nova fábrica, a Dengo planeja expandir para 250 lojas até 2030. A empresa não divulga dados de faturamento e receita, mas a adoção de um modelo socioambiental não significa abrir mão de lucro e crescimento. A companhia espera entrar no positivo este ano, enquanto investe na nova unidade de produção. "Sustentabilidade começa com ser financeiramente sustentável, mas a gente entende que existe um tempo durante o qual estamos investindo para que essa empresa seja lucrativa", diz Lamarco. Para a Dengo, esse tempo não está sendo curto, mas o modelo de negócio não é o fator primordial dessa demora. Lamarco conta que a empresa, criada em 2017, teve seu ponto de equilíbrio - break even - adiado por dois eventos: a pandemia, que fechou as lojas; e a alta do preço do cacau, que passou de US$ 2.500 por tonelada na Bolsa de Nova York para US$ 10.500 na máxima paga pela Dengo. Transformação

Apesar dessa explosão de custos, a empresa paga um prêmio aos seus fornecedores como parte dos princípios que levaram à sua criação. "A marca nasceu com o propósito de transformar a vida dos pequenos e médios produtores do Sul da Bahia. Os fundadores Guilherme Leal e Estevam Sartoreli observaram a região onde, nos anos 2000, se instalou uma pobreza muito grande depois de a vassoura de bruxa ter arrasado as plantações de cacau. Eles entenderam que era importante reconstruir e dar oportunidade para que aquelas pessoas desenvolvessem um cacau de altíssima qualidade e retomassem sua renda", explica Lamarco. Ela ressalta que, inicialmente, a Dengo chegou a pagar 120% acima da cotação do cacau commodity aos seus fornecedores. Atualmente, cerca de 200 famílias da Bahia e da Amazônia plantam cacau para a Dengo. Elas utilizam um sistema de cultivo sustentável chamado cabruca, que não gera desmatamento, mantendo a mata atlântica remanescente e protegendo a biodiversidade. Esses produtores têm assistência de profissionais da empresa e do Centro de Inovação do Cacau (CIC) - um laboratório da Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus. Este ano, venderão 500 toneladas de cacau à Dengo. Como a plantação é feita em meio à floresta, esses agricultores fornecem outros itens presentes nas propriedades e usados nos chocolates da Dengo. "Percebemos, logo no início, que se uníssemos tudo isso - as castanhas do Brasil, as frutas e o cacau - conseguiríamos gerar uma renda ainda maior para o produtor", conta Lamarco. Ela lembra os sabores exóticos e com a "cara do Brasil" desenvolvidos pela Dengo, como cupuaçu com castanha e cacau 70% ou limão com tapioca.

Segundo a executiva, o crescimento da produção de chocolates previsto com a instalação da segunda fábrica não mudará essa dinâmica. "Hoje o nosso entrave não é a qualidade do nosso produto. É espaço em fábrica, pois estamos com as máquinas operando a 100% da capacidade. A matéria-prima não é o problema já que temos um pouco mais de 200 famílias, mas somente na Bahia existem mais de 5 mil famílias das quais poderíamos comprar o cacau e investir nesse produto de qualidade", explica a executiva. A determinação em ser uma marca pautada pelo impacto social e a sustentabilidade não se encerra na produção do cacau. A Dengo tem várias ações para fazer a compensação de carbono, se colocando voluntariamente nas metas de Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC, na sigla em inglês) do Brasil - nome dado aos planos de ação climática que cada país apresenta à Organização das Nações Unidas (ONU). Além disso, utiliza 7% de plástico nas suas embalagens, mas persegue a meta de "plástico zero". Recentemente, lançou, depois de dois anos de pesquisa, a primeira trufa em embalagem de zero plástico do mundo. "Testamos mais de 20 protótipos e chegamos a essa embalagem totalmente de papel. Não patenteamos e não vamos fazer isso porque entendemos que quanto mais empresas do mundo usarem esse material, melhor", afirma Lamarco.