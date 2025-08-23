Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio Tinto suspende atividades em mina SimFer, em Guiné, após morte de prestador de serviços

A mineradora Rio Tinto disse, em comunicado publicado neste sábado, 23, que todas as atividades na mina SimFer, em Nzérékoré, Guiné, estão suspensas no momento. A declaração acontece após a morte de um funcionário de uma empresa contratada em um incidente no local na sexta-feira, 22.

O diretor executivo da Rio Tinto, Jakob Stausholm, afirmou que uma investigação completa será realizada em conjunto com as autoridades competentes para apurar as causas do incidente.

