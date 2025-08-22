Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros têm leve queda, em sintonia com dólar, antes de Powell

Autor Agência Estado
Na esteira do dólar e rendimentos dos Treasuries longos, os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 22, após a alta da véspera. Mas a liquidez ainda é fraca e investidores estão à espera do discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, Jerome Powell, no simpósio de política monetária de Jackson Hole, às 11h.

Às 9h29 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 14,055%, de 14,086% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,370%, de 13,425%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,720%, de 13,769% no ajuste de quinta-feira, 21.

