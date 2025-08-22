Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Situação atual sugere riscos negativos para emprego nos EUA, diz presidente do Fed

Agência Estado
O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, alertou para riscos negativos para o mercado de trabalho nos Estados Unidos, em discurso no seminário de Jackson Hole, nesta sexta-feira. De acordo com ele, o equilíbrio dos riscos parece estar mudando.

"Em termos dos objetivos do duplo mandato do Fed, o mercado de trabalho permanece próximo do máximo emprego, e a inflação, embora ainda um pouco elevada, diminuiu consideravelmente em relação aos picos pós-pandemia", disse ele, durante suas palavras iniciais no simpósio de Jackson Hole, que acontece na região montanhosa de Wyoming, nos Estados Unidos.

Powell destacou que a economia norte-americana enfrenta novos desafios neste ano, mencionando como exemplos as novas políticas comercial e imigratória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "A política de imigração mais rígida levou a uma desaceleração abrupta no crescimento da força de trabalho", afirmou.

Segundo ele, a longo prazo, mudanças nas políticas fiscais, de gastos e regulatórias também podem ter implicações importantes para o crescimento econômico e a produtividade. "Há uma incerteza significativa sobre onde todas essas políticas eventualmente se estabelecerão e quais serão seus efeitos duradouros na economia", avaliou.

O presidente do Fed avaliou ainda que mudanças nas políticas comerciais e de imigração estão afetando tanto a demanda quanto a oferta. "Nesse ambiente, distinguir desenvolvimentos cíclicos de desenvolvimentos de tendência, ou estruturais, é difícil", avaliou.

Na sua visão, essa distinção é "crítica". Isso porque a política monetária pode trabalhar para estabilizar flutuações cíclicas, mas pode "fazer pouco" para alterar mudanças estruturais, explicou Powell.

É a oitava e última vez que ele fala no seminário de Jackson Hoje, já que passa o bastão da chefia do Fed no próximo ano. Com o tema 'Mercados de Trabalho em Transição: Demografia, Produtividade e Política Macroeconômica', o evento chega a sua 48ª edição, promovido pelo Fed de Kansas City até o sábado, dia 23.

