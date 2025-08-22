Fitch reitera rating 'AA+' dos EUA, com perspectiva estável

A agência, porém, destacou limitações importantes. O país enfrenta déficits fiscais elevados, um substancial encargo com juros e níveis de dívida do governo altos e crescentes, mais que o dobro da mediana da categoria "'AA'".

A Fitch Ratings reafirmou nesta sexta-feira, 22, a nota de crédito de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos em "AA+", com perspectiva estável. Segundo o comunicado, o rating reflete "a grande economia, a alta renda per capita, o ambiente de negócios dinâmico e a excepcional flexibilidade de financiamento devido ao papel do dólar como principal moeda de reserva global".

A Fitch também observou que Washington "não tomou medidas significativas para enfrentar seus grandes déficits fiscais, o aumento da dívida pública ou a alta prevista nos gastos relacionados ao envelhecimento da população".

A agência projeta que os déficits do governo dos Estados Unidos permanecerão elevados, com previsão de 6,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e crescimento para 7,8% em 2026 e 7,9% em 2027. O endividamento também seguirá em alta, atingindo 124% do PIB até o fim de 2027, "mais que o dobro da mediana 'AA' de 48,1% do PIB".

Em comunicado, destaca que o governo Trump começou a implementar sua agenda por meio de cortes de impostos, aumento de tarifas, deportações e redução de regulações federais, incluindo a aprovação da lei orçamentária em julho de 2025, que "cumpre a maior parte das promessas de corte de impostos de Trump" e amplia deduções para impostos estaduais e locais, além de benefícios para horas extras e gorjetas.

Segundo a agência, o dólar continua sendo um ponto forte, garantindo "flexibilidade excepcional de financiamento" ao governo americano.