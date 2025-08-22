Dólar cai após subir 1,50% na semana, de olho em Treasuries longos antes de Powell

O dólar opera em baixa leve no mercado à vista nesta sexta-feira, 22, e os juros futuros acompanham, em manhã de recuo dos rendimentos intermediários e longos dos Treasuries, após altas na véspera. Os ajustes antecedem o aguardado discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell no simpósio de Jackson Hole, às 11h. A postura de Powell será decisiva para calibrar as apostas sobre os próximos passos da política monetária e definir um rumo dos ativos financeiros nesta sexta-feira, sem indicadores econômicos.

Apesar das divergências entre dirigentes do Fed, o mercado ainda precifica com mais de 70% de chance uma redução em setembro. No entanto, o clima ainda é de cautela em meio às pressões do presidente dos EUA, Donald Trump, por corte de juros, pela saída de Powell e mais recentemente, pela demissão da diretora Lisa Cook. Investidores ajustam posições cambiais após o dólar acumular valorização de 1,50% nesta semana frente ao real e diante da queda da divisa americana frente algumas das principais moedas emergentes, como peso mexicano e rand sul-africano. No entanto, a combinação de indicadores mistos da economia nos EUA e preocupações com a inflação, especialmente nos serviços e com impacto das tarifas comerciais, sustenta a valorização do dólar frente a outras moedas fortes. Fixação de taxas de juros

O Federal Reserve (Fed) se prepara para abandonar discretamente a política adotada em 2020, que priorizava riscos de juros baixos e inflação reduzida em sua abordagem para a fixação de taxas. Agora, com inflação mais alta e volátil, essa abordagem é considerada defasada. O presidente do Fed, Jerome Powell, deve anunciar a mudança no aguardado discurso em Jackson Hole nesta sexta-feira. No mercado local, o governo federal realiza nesta sexta uma coletiva de imprensa para detalhar as condições financeiras de acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano. A entrevista será às 16h, na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro (RJ). O ex-embaixador do Brasil em Washington e Londres Rubens Barbosa afirmou que a redução das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos depende de um contato direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente americano Donald Trump. Segundo ele, a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não será revertida apenas com negociações técnicas.