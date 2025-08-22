China reforça apoio fiscal e amplia estímulos a consumo, esporte, meio ambiente e pesca

Em comunicado, após reunião do Conselho de Estado presidida pelo premiê Li Qiang, Pequim afirmou que a política de "grande atualização de equipamentos e de substituição de bens de consumo antigos por novos" já trouxe resultados para estabilizar investimentos, expandir o consumo e beneficiar a população.

O governo da China destacou nesta sexta-feira, 22, os avanços de políticas de renovação de equipamentos e estímulo ao consumo, além de novas diretrizes para a indústria esportiva, preservação ambiental e segurança na pesca marítima. Segundo o texto, será necessário "fortalecer o apoio fiscal e financeiro e criar novos cenários de consumo e investimento" para liberar o potencial da demanda interna.

O governo chinês também ressaltou que desenvolver a indústria e o consumo esportivo é parte essencial da estratégia de expansão da demanda doméstica. O comunicado prevê ampliar a oferta de produtos, diversificar eventos, modernizar equipamentos e estimular a demanda de consumo esportivo, com medidas para expandir os cenários de consumo e fortalecer a participação do mercado.

Pequim ainda aprovou o plano geral do projeto Sanbei, considerado uma estratégia nacional de grande importância, que diz respeito à segurança ecológica e ao desenvolvimento sustentável da nação. A meta é consolidar a proteção ambiental no norte do país, conciliando ganhos ecológicos, econômicos e sociais.

Na área pesqueira, o governo prometeu apoiar a modernização de embarcações antigas, reforçar a gestão de portos, elevar a capacitação dos pescadores e aplicar inteligência artificial (IA) para ampliar a segurança da frota. O comunicado informa que outros temas também foram discutidos, sem mencionar quais.