Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Votação de PL que veda descontos em benefícios do INSS é adiada

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A votação do projeto de lei que veda descontos associativos em benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) foi adiada por falta de acordo. O texto pode ser discutido na próxima terça-feira, 26, a depender das negociações entre o governo e o relator, o deputado federal Danilo Forte (União-CE).

Segundo interlocutores do relator, há questionamentos acerca da vedação completa aos descontos associativos em folha - cerne do projeto -, além de discordância sobre a proposta de transferir para o Conselho Monetário Nacional (CMN) a atribuição de dar o aval para descontos relacionados ao consignado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Governistas também questionam trecho do projeto que trata do ressarcimento pelo INSS de descontos indevidos caso a devolução não seja feita pelas entidades em 30 dias.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

INSS

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar