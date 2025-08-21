Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tarifas de Trump devem desencadear próxima rodada de cortes de juros na Índia, avalia Nomura

Agência Estado
O aumento das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Índia desde a última reunião do banco central indiano provavelmente desencadeará outra rodada de cortes de juros no país, dizem os analistas de pesquisa da Nomura.

A ata da reunião de agosto do BC mostrara que o ciclo de cortes é altamente sensível às contínuas tensões comerciais, com membros do comitê de política monetária preocupados com as escaladas tarifárias em meio a temores com o crescimento, enquanto a inflação mais baixa oferece espaço para flexibilização.

A necessidade dos dirigentes indianos de "esperar e observar" provavelmente terminará em outubro, pois haveria mais clareza sobre as tarifas, enquanto os efeitos dos cortes de juros anteriores provavelmente já teriam fluído para a economia, acrescentam os analistas. A Nomura espera que o BC da Índia corte os juros em 25 pontos-base em outubro e em dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

