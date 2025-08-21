Tarifas de Trump devem desencadear próxima rodada de cortes de juros na Índia, avalia Nomura

O aumento das tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Índia desde a última reunião do banco central indiano provavelmente desencadeará outra rodada de cortes de juros no país, dizem os analistas de pesquisa da Nomura.

A ata da reunião de agosto do BC mostrara que o ciclo de cortes é altamente sensível às contínuas tensões comerciais, com membros do comitê de política monetária preocupados com as escaladas tarifárias em meio a temores com o crescimento, enquanto a inflação mais baixa oferece espaço para flexibilização.