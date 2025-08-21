Saque-aniversário do FGTS: veja o calendário completo de retiradas em 2025

Nascidos em junho, julho e agosto já estão liberados para realizar o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A modalidade permite que o cidadão tenha acesso a parte do saldo de sua conta do FGTS no mês em que nasceu. Ele é disponibilizado ao trabalhador sempre no primeiro dia útil do mês do seu aniversário e pode ser resgatado em até 90 dias. Para ter acesso ao saque-aniversário, o trabalhador precisa aderir a essa opção. Caso contrário, ele permanece na modalidade padrão, que é o saque-rescisão. No saque-aniversário, se o trabalhador é demitido sem justa causa, ele pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não pode sacar o valor integral da conta. Já o saque-rescisão permite que o trabalhador demitido sem justa causa tenha direito ao saque integral da conta do FGTS, incluindo a multa rescisória, quando devida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Calendário de retiradas do saque-aniversário do FGTS em 2025 O prazo para aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio retirarem o saque-aniversário já terminou. Para quem nasceu entre junho e dezembro, o calendário de 2025 é o seguinte: . Nascidos em junho: de 2 de junho de 2025 a 29 de agosto de 2025; . Nascidos em julho: de 1º de julho de 2025 a 30 de setembro de 2025;

. Nascidos em agosto: de 1º de agosto de 2025 a 31 de outubro de 2025; . Nascidos em setembro: de 1º de setembro de 2025 a 28 de novembro de 2025; . Nascidos em outubro: de 1º de outubro de 2025 a 30 de dezembro de 2025;

. Nascidos em novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026; . Nascidos em dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026. Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Para aderir ao saque-aniversário, é preciso acessar o aplicativo ou o site do FGTS e optar pela modalidade. Nesses canais também é possível cadastrar uma conta bancária para receber o valor. Pelos mesmos canais, o trabalhador que optar pelo saque-aniversário pode também solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada, de acordo com a Caixa Econômica Federal. É preciso se atentar, no entanto, que a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação de retorno. Qual é o valor do saque-aniversário do FGTS?