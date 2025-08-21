Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Premiê do Canadá e Trump têm conversa 'produtiva' sobre política comercial em meio a tarifaço

Premiê do Canadá e Trump têm conversa 'produtiva' sobre política comercial em meio a tarifaço

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O gabinete do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, informou nesta quinta-feira, 21, que o canadense teve uma conversa "produtiva e abrangente" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira. A discussão ocorre à luz da aplicação de tarifas pelos norte-americanos sobre produtos importados do país vizinho.

O comunicado do governo canadense diz que Carney e Trump discutiram política comercial, oportunidades e prioridades comuns em uma nova relação econômica e de segurança entre o Canadá e os EUA.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Também trataram de como aproveitar a liderança do presidente para apoiar a paz e a segurança de longo prazo na Ucrânia e na Europa", acrescenta o texto.

Segundo o gabinete do premiê, os dois líderes concordaram em se reunir novamente em breve.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

EUA TRUMP

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar