Petrobras inicia pagamento de dividendos a acionistas

A Petrobras iniciou nessa quarta-feira (20) o pagamento da primeira parcela de remuneração aos acionistas, referente ao balanço do primeiro trimestre, divulgado no dia 31 de março deste ano.

O valor bruto a ser distribuído integralmente em forma de juros sobre o capital próprio, corresponde a R$ 0,45458310 por ação ordinária e preferencial em circulação.

O pagamento será feito pelo Bradesco, instituição depositária das ações escriturais de emissão da Petrobras.

Todos os acionistas com cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias.

Para os acionistas com ações custodiadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o pagamento será feito por meio de suas corretoras.