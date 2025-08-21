Para Abras, isenção da cesta básica e corte da Selic ajudariam a mitigar impactos do tarifaço

O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Márcio Milan, afirmou que medidas como a antecipação da isenção de impostos sobre itens da cesta básica e a redução da taxa Selic seriam importantes para minimizar efeitos do tarifário anunciado pelo governo dos Estados Unidos. Segundo ele, o juro em patamar elevado pressiona custos internos e a inflação, enquanto a desoneração de alimentos poderia fortalecer o consumo doméstico.

Milan também lembrou que há precedentes no Brasil de políticas que estimularam o consumo interno em momentos de restrição externa, como o embargo russo à carne suína há duas décadas, que impulsionou a demanda local do produto. "Na medida em que setor e governo se unem para incentivar o consumo interno, é possível superar esse tipo de barreira", disse.