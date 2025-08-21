Na Itália, Mediobanca cancela oferta pelo Banca Generali após rejeição de acionistas

O Mediobanca cancelou sua oferta de mais de 6 bilhões de euros pelo concorrente Banca Generali, após os acionistas do banco italiano votarem contra a proposta de aquisição. "Essa é claramente uma oportunidade perdida para o desenvolvimento de nosso banco e do sistema financeiro italiano", declarou o CEO do Mediobanca, Alberto Nagel, nesta quinta-feira, 21.

O Mediobanca lançou uma oferta pela divisão de private banking da seguradora Assicurazioni Generali em abril, com o intuito de impulsionar seu negócio de gestão de patrimônio. Como principal acionista da Assicurazioni Generali, o Mediobanca propôs trocar sua participação de cerca de 13% para financiar a compra, em um negócio avaliado em 6,3 bilhões de euros na época.