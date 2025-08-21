Meta congela contratações em divisão de IA após trazer vários engenheiros e pesquisadores

O congelamento de contratações, que entrou em vigor na semana passada e coincide com uma reestruturação mais ampla do grupo, também proíbe que os funcionários atuais sejam deslocados entre equipes dentro da divisão. A duração do congelamento não foi comunicada internamente.

A Meta Platforms congelou as contratações em sua divisão de inteligência artificial após passar meses contratando mais de 50 pesquisadores e engenheiros de IA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Pode haver exceções ao bloqueio de contratações externas, mas elas precisariam da permissão do diretor de IA da Meta, Alexandr Wang, disseram as pessoas.

Um porta-voz da Meta confirmou o congelamento, caracterizando-o como "planejamento organizacional básico: criar uma estrutura sólida para nossos novos esforços de superinteligência após integrar pessoas e realizar exercícios anuais de orçamento e planejamento".

Embora todas as principais empresas de IA tenham contratado agressivamente este ano, a Meta tem frequentemente acelerado o ritmo da guerra de talentos, oferecendo pacotes salariais de nove dígitos a pesquisadores cobiçados e usando as chamadas aquisições reversas para despojar startups de seus principais líderes.

Analistas têm expressado preocupações sobre a escala dos investimentos das principais empresas de tecnologia, com alguns destacando os crescentes custos de remuneração baseados em ações da Meta como uma ameaça potencial aos retornos dos acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires