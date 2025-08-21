Meta congela contratações em divisão de IA após trazer vários engenheiros e pesquisadores
A Meta Platforms congelou as contratações em sua divisão de inteligência artificial após passar meses contratando mais de 50 pesquisadores e engenheiros de IA, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.
O congelamento de contratações, que entrou em vigor na semana passada e coincide com uma reestruturação mais ampla do grupo, também proíbe que os funcionários atuais sejam deslocados entre equipes dentro da divisão. A duração do congelamento não foi comunicada internamente.
Pode haver exceções ao bloqueio de contratações externas, mas elas precisariam da permissão do diretor de IA da Meta, Alexandr Wang, disseram as pessoas.
Um porta-voz da Meta confirmou o congelamento, caracterizando-o como "planejamento organizacional básico: criar uma estrutura sólida para nossos novos esforços de superinteligência após integrar pessoas e realizar exercícios anuais de orçamento e planejamento".
Embora todas as principais empresas de IA tenham contratado agressivamente este ano, a Meta tem frequentemente acelerado o ritmo da guerra de talentos, oferecendo pacotes salariais de nove dígitos a pesquisadores cobiçados e usando as chamadas aquisições reversas para despojar startups de seus principais líderes.
Analistas têm expressado preocupações sobre a escala dos investimentos das principais empresas de tecnologia, com alguns destacando os crescentes custos de remuneração baseados em ações da Meta como uma ameaça potencial aos retornos dos acionistas. Fonte: Dow Jones Newswires
