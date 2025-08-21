Índice de confiança do consumidor na zona do euro cai a -15,5 em agosto, mostra preliminar
O índice de confiança do consumidor na zona do euro caiu de -14,7 em julho para -15,5 em agosto, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira, 21, pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE).
O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda a -15 neste mês.
