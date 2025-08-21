Fitch: gasto do consumidor nos EUA diminui drasticamente no 1º semestre com inflação e tarifas

Segundo a agência de classificação de risco, a crescente incerteza na política comercial e a volatilidade do mercado de ações enfraqueceram o sentimento e a confiança do consumidor, levando a uma redução nos gastos das famílias.

O gasto do consumidor nos EUA desacelerou significativamente na primeira metade de 2025, diminuindo em relação ao ritmo robusto observado no final de 2024, de acordo com monitoramento da Fitch Ratings.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"À medida que os repasses de custos relacionados a tarifas para os bens aumentam a pressão inflacionária, a economia pode tomar um rumo estagflacionário ainda este ano", diz Olu Sonola, chefe de Pesquisa Econômica dos EUA na Fitch. "Espera-se que os preços mais altos atinjam primeiro as categorias de bens, provavelmente enfraquecendo os gastos do consumidor antes da temporada de férias".

O crescimento dos gastos do consumidor caiu para 0,5% no primeiro trimestre de 2025 e 1,4% no segundo trimestre, abaixo dos 3,7% no terceiro trimestre de 2024 e 4,0% no quarto trimestre do ano passado.

A Fitch espera que o crescimento dos gastos do consumidor atinja uma média de 1,8% em 2025-2026, uma queda significativa em relação aos 2,8% em 2024.