Dirigente do Fed diz não estar com pressa para cortar taxas de juros nos EUA

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, que vota nas decisões do BC dos Estados Unidos, afirmou que não tem pressa para cortar as taxas de juros e ressaltou que muitos dados econômicos ainda serão divulgados até setembro, quando acontece a próxima reunião de política monetária. Os comentários aconteceram em entrevista para a CNBC, nesta quinta-feira, 21.

"O mercado de trabalho está sólido, os números estão bons", disse o dirigente, ao mencionar que a inflação está mais próxima de 3% do que da meta de 2%. "Há trabalho a ser feito. O 'último quilômetro' da inflação é bem difícil", acrescentou.

Ao ser questionado sobre a diretora do Fed Lisa Cook, que foi acusada de fraude hipotecária na quarta-feira, ele disse: "Eu tenho certeza de que ela cuidará dos assuntos que ela precisa resolver."

