Bolsas da Europa operam sem direção única, após PMIs e de olho em Jackson Hole

São Paulo, 21/08/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quinta-feira, enquanto investidores avaliam dados de atividade (PMIs) da região e aguardam sinais da política monetária dos EUA durante o Simpósio de Jackson Hole, que começa hoje.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,20%, a 557,99 pontos.

O PMI composto da zona do euro subiu para 51,1 em agosto, atingindo o maior nível em 15 meses, graças ao bom desempenho da indústria, segundo estimativa preliminar da S&P Global. No Reino Unido, o PMI composto avançou a 53 neste mês, mas com ajuda do segmento de serviços. Números acima de 50 indicam expansão de atividade. Tanto o euro quanto a libra ganharam força na esteira dos PMIs.

O Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) dará início hoje ao Simpósio de Jackson Hole, evento anual que reúne banqueiros centrais e economistas em Wyoming. Amanhã (22), o presidente do Fed, Jerome Powell, fará um aguardado discurso em meio a expectativas de que o BC americano volte a o cortar juros em setembro.

O Fed vem mantendo os juros básicos dos EUA inalterados desde o fim do ano passado, basicamente por temores de que a política tarifária do governo Trump possa impulsionar a inflação.