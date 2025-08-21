Boeing está em negociações para vender aviões à China como parte de acordo comercial dos EUA
Os Estados Unidos e a China estão discutindo um acordo comercial que pode incluir novos pedidos totalizando centenas de jatos da Boeing, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A compra é vista como um componente de uma negociação comercial mais ampla, caso as duas maiores economias do mundo consigam chegar a um acordo nos próximos meses, de acordo com as fontes.
"O cronograma do acordo de aeronaves ainda é fluido e está sujeito ao progresso das negociações comerciais mais amplas", disseram.
Os pedidos de jatos americanos de passageiros estão se tornando uma concessão favorecida por países que buscam melhorar os termos tarifários com as autoridades dos EUA. Anteriormente, a Bloomberg disse que Pequim poderia comprar até 500 jatos do fabricante americano. Fonte: Dow Jones Newswires.
