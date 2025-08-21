Boeing está em negociações para vender aviões à China como parte de acordo comercial dos EUA

Os Estados Unidos e a China estão discutindo um acordo comercial que pode incluir novos pedidos totalizando centenas de jatos da Boeing, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. A compra é vista como um componente de uma negociação comercial mais ampla, caso as duas maiores economias do mundo consigam chegar a um acordo nos próximos meses, de acordo com as fontes.

"O cronograma do acordo de aeronaves ainda é fluido e está sujeito ao progresso das negociações comerciais mais amplas", disseram.