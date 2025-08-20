Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otto Alencar encerra sessão da CCJ sem apreciar PEC da autonomia do BC

Agência Estado
Autor
Agência Estado
Notícia

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado, Otto Alencar, encerrou no período da tarde desta quarta-feira, 20, a sessão desta quarta-feira mesmo sem a apreciação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que trata da autonomia financeira, orçamentária e administrativa do Banco Central. A indicação de que isso ocorreria se deu já há alguns minutos, quando a CCJ começou a se esvaziar, sem os grandes nomes do Senado da base aliada e da oposição e com a saída do relator da PEC 65, Plínio Valério (PSDB-AM).

Sem o relator na Comissão, o texto de uma proposta não pode ser lido, nem por outra pessoa.

Além disso, não é comum as sessões da CCJ se estenderem após as 12 horas. Otto chegou com uma hora de atraso para a sessão prevista para começar às 9 horas, porque, de acordo com ele, foi chamado pelos parlamentares

Automaticamente, a apreciação da PEC 65 pelos parlamentares poderia já ficar remarcada para a semana que vem, mas, pelo rito do Senado, a matéria precisa ser pautada mais uma vez, o que nem sempre acontece. A reunião desta quarta foi pautada por um recuo do governo em relação à autonomia do BC.

