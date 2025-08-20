Equipe técnica vê riscos à atividade inclinados para baixo, com enfraquecimento do PIB, diz Fed

A ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), publicada nesta quarta-feira, 20, indicou que a equipe técnica avaliou os riscos para a atividade como "inclinados para baixo, em vista do enfraquecimento do crescimento do PIB até agora neste ano e da elevada incerteza de política".

Segundo o documento, a equipe técnica também avalia que as tarifas devem aumentar a inflação este ano e "fornecer alguma pressão adicional em 2026", ao mesmo tempo em que a projeção seguia prevendo "enfraquecimento do mercado de trabalho, com a taxa de desemprego subindo acima da taxa natural estimada até o fim do ano e permanecendo acima dela até 2027".