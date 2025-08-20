Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Ásia fecham mistas, com tombo em Taiwan após queda de ações de tecnologia em NY

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com parte delas acompanhando uma queda de ações de tecnologia em Nova York.

Ontem (19), a Nvidia e outras fabricantes americanas de chips amargaram fortes perdas em Wall Street, após o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, comentar que a Nvidia precisará de licenças para vender qualquer nova variante de chip para a China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice Taiex sofreu um tombo de 2,99% em Taiwan, a 23.625,44 pontos. As maiores empresas de Taiwan e pesos pesados no Taiex, TSMC e Foxconn Technology Group - que têm Nvidia e Apple entre seus maiores clientes -, caíram 4,2% e 3,6%, respectivamente.

Em outras partes da região, o japonês Nikkei recuou 1,51% em Tóquio, a 42.888,55 pontos, e o sul-coreano Kospi teve baixa de 0,68% em Seul, a 3.130,09 pontos.

Na China continental, por outro lado, o Xangai Composto subiu 1,04%, a 3.766,21 pontos, graças ao bom desempenho dos setores automotivo e de tecnologia, enquanto o Shenzhen Composto avançou 0,81%, a 2.362,74 pontos. Como era previsto, o banco central chinês (PBoC) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pelo terceiro mês seguido.

Em Hong Kong, o Hang Seng teve ganho de 0,17%, a 25.165,94 pontos, com destaque para a chinesa Pop Mart (+12,54%), fabricante da popular marca de brinquedos de pelúcia Labubu, que divulgou forte balanço semestral e projeções animadoras.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, com alta de 0,25% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.918,00, impulsionada por ações financeiras e do varejo.

Contato: [email protected]

*Com informações da Dow Jones Newswires

